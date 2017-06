Cameroun: Mérite scolaire à Bafoussam - Plus de 1000 lots de fournitures remis aux écoliers

Au nom du Président Biya, Pascal Nguihé Kanté, secrétaire adjoint des services du Premier ministre, a primé les meilleurs élèves des écoles primaires du département de la Mifi.

Une image forte. Ce vendredi 09 juin 2017 à l'école catholique sainte Cécile de Kouogouo à Bafoussam. Des élèves, âgé de moins de 10 ans pour la plupart, se dirigent vers le « Car Hiache » de couleur blanche qui transporte des fournitures scolaires destinés aux meilleurs des leurs courant l'année scolaire 2016-2017 puis se chargent de porter le colis venu de Yaoundé en direction de l'estrade aménagée pour la circonstance. Ils exultent de joie et réclament de voir «le ministre». « Ce n'est pas toi le ministre », lance un jeune à l'un des membres de l'équipe que conduit Léa Estelle Lucy Nguihé Kanté.

Toujours persévérer dans vos études

Face à cette ambiance où symphonie et tintamarre alternent, celle-ci retient son souffle et répond en des mots clairs:« Ce don est un élan de cœur d'un homme, votre papa, mon cher époux monsieur Pascal

Nguihé Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, qui voudrait, très humblement et modestement, vous faire passer un message : jeunes gens, pour la plupart issus des conditions modeste comme moi, résidant dans le département de la Mifi qui m'a vu naitre. Ce massage c'est de vous montrer l'importance de l'école dans la vie d'un homme.» «C'est grâce à l'école que j'ai eu l'immense privilège et la chance d'être choisi par son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Aujourd'hui, notre président, papa Paul Biya, me charge de venir vous exhorter et vous encourager à toujours persévérer dans vos études, en vous apportant cet appui», lit-on à la suite de ce message que Pascal Nguihé Kanté adresse aux jeunes de sa circonscription. Ce qui le conforte dans la logique suivant laquelle, « l'école est le moyen le plus sur de réussir dans la vie et d'avoir la garantie des lendemains meilleurs». Avant de finir son propos, Léa Estelle Lucy Nguihé Kanté a invité les enfants à être studieux et laborieux pendant les vacances.

Tout comme, elle les a exhortés à se livrer aux travaux champêtres et ménagers. Dans le même sillage, l'épouse du membre du gouvernement a invité les parents d'élèves à protéger leurs enfants contre la débauche et la délinquance durant les trois mois des vacances. Surtout, il a été demandé aux autres élèves de suivre l'exemple des 10 premiers meilleurs de chaque classe. Des enfants qui ont reçu de Léa Kanté, accompagnée par une importante suite au rang desquelles, les inspecteurs et de délégué département de l'éducation de base de la Mifi et le représentant du préfet du département de la Mifi, des lots de fournitures scolaires. Et ont une fois de plus exprimé leur joie. Avec la même vitalité, quelques minutes avant, que leurs homologues de l'école « Cebec de Tocket Explosif », un lieu où le membre du gouvernement fit la (Sil) Section d'initiation à la lecture.

Et au nom du gouvernement

Sentiment quasi-identique dans toutes les écoles visitées par la caravane de Léa Estelle Lucy Nguihé Kanté dans l'arrondissement de Bafoussam IIIème à Bamougoum ce vendredi 09 juin 2017. Il s'agit notamment de l'école protestante (Epc) de Kouogouo, de l'école catholique de Kamkop, de l'école publique de la chefferie supérieure Bamougoum, de l'école publique de Mbi-Bamougoum. Le 08 juin 2017, il est revenu aux meilleurs élèves de l'école publique de Djeleng II de recevoir 150 lots de fourniture scolaire de cette équipe. Les écoles publiques « du Garage militaire », de Famleng, de Famtchouet figurent aux rangs des établissements bénéficiaires dans la commune de Bafoussam IIeme à Baleng. Les pupilles du primaire de Banefo, de Vava, de Batoukop et de Bamendzi III ont également été gratifiés en présence de Didier Bidia, sous-préfet sortant de l'arrondissement de Bafoussam Ier. Et au nom du gouvernement, il a apprécié à sa juste valeur la démarche de Pascal Nguihé Kanté en faveur de l'excellence scolaire.