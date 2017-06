Ile Maurice: Culture de macadamia - Une idée à la noix ?

Non, il ne faut pas en rire, assure Premchand Ramroop. La mesure budgétaire pour encourager la culture du macadamier peut paraître farfelue mais elle a déjà des preneurs. Premchand Ramroop, de même que ses deux partenaires sud-africains, Xan Swart et Christo Nel, s'apprêtent à planter des macadamiers, aussi appelés noyers du Queensland, l'arbre étant originaire d'Australie.

L'idée de Pravind Jugnauth n'est donc pas soudainement tombée d'un arbre, comme on aurait pu le croire. Elle a bien germé dans la tête d'investisseurs. Et cela, il y a un an.

Nous les avions d'ailleurs rencontrés en janvier 2016. Premchand Ramroop et ses partenaires toquaient à l'époque à la porte du Board of Investment, du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) et du ministère de l'Agro-industrie. Aujourd'hui, Premchand Ramroop se dit «très reconnaissant» envers le ministre des Finances pour avoir soutenu ce projet que d'aucuns pourraient qualifier de farfelu.

Quid du climat ? Le nôtre est-il approprié au développement des noix ? «Oui. Il poussera partout et le noyer résiste aux cyclones», lâche notre interlocuteur, catégorique. L'arbre pousse d'ailleurs dans des régions comme Hawaï, le Costa Rica ou encore le Brésil, qui ont un climat qui ne diffère pas beaucoup de celui de Maurice.

Et la rentabilité dans tout ça ? «Pour un arpent de culture, un planteur peut récolter Rs 300 000 par an», avance Premchand Ramroop, alors que pour la canne à sucre, «ce n'est même pas sûr qu'il pourra en tirer Rs 50 000». Mieux : le macadamier, qui atteint sa maturité à dix ans, peut produire des noix pendant plus de 30 ans, voire 75 ans dans certains cas.

«Il faut aussi savoir que sur le marché des noix au niveau mondial, la part du macadamia ne représente que 2 %, et la demande est grandissante. Le prix des noix est élevé, certes, mais la marge de profits est assurée pour les 30 prochaines années au moins», souligne notre agriculteur.

Pour info, un sachet de macadamia coûte Rs 140 en supermarché, contre Rs 84 pour un paquet d'amandes. Les noix qui seront produites sur nos terres sont destinées à des marchés tels que les États-Unis, la Chine ou encore l'Amérique latine. Le macadamia est utilisé dans la cuisine, alors que son huile est très prisée par l'industrie cosmétique. Cerise sur le gâteau aux noisettes : il paraît que la consommation de ces noix augmenterait la densité au sperme...

Extrait du Budget : «There is great potential for establishing Macadamia plantations in Mauritius as a new export niche and create new employment opportunities. I am therefore providing funds for importation of Macadamia seeds, setting up of nursery facilities and for foreign consultancy to advise and assist FAREI in the propagation of Macadamia trees.»