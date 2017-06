Sénégal: Eliminatoire CAN 2019 - Koulibaly « Belle soirée pour le pays »

Le Sénégal a bien commencé les éliminatoires de la CAN 2019 en battant la Guinée Equatoriale 3-0 samedi lors de la première journée. Un succès qui, selon Kalidou Koulibaly, donne la confiance au groupe en vue des éliminatoires du Mondial 2018 qui reprend en août prochain.

« On commence bien la compétition. On savait que ce serait un match difficile car la Guinée (ndlr Equatoriale) venait ici pour nous le rendre difficile. On réussit à inscrire trois buts sans en prendre, c'est une belle soirée pour le Sénégal. L'équipe a gagné 3-0, vous ne pouvez pas dire qu'elle a été laborieuse ! Çà faisait 4 matchs qu'on n'avait pas gagné, vous nous critiquez sur cela et maintenant qu'on gagne 3-0 vous dites qu'on était laborieux.

On sait que pour gagner des matchs il faut éviter de prendre des buts. On sait ce que l'on a à faire derrière mais ce clean sheet est le fruit de toute l'équipe. Je pense que tout le monde a fait les efforts, devant Mame Biram et Moussa (ndlr, Sow) jusqu'à Abdoulaye (ndlr, Diallo), on a tous fait les efforts pour ne pas prendre. Et on savait qu'à un moment ils allaient craquer (ndlr, les équato-guinéens). C'est une victoire très importante et il faudra continuer notre route.

On savait que c'était le dernier match de la saison et qu'il fallait prouver que l'on n'était pas en vacances et on l'a fait. On sait qu'en fin août, début septembre on a des matchs très important pour la qualification à la coupe du monde. On va les aborder avec de la confiance donc c'était important de gagner ce soir. On peut maintenant aller en vacances en toute tranquillité », a-t-il dit après la rencontre dans des propos relayés par Galsen Foot.