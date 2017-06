Tunisie: L'arme et la plume

L'œuvre est telle qu'elle trace les contours de l'institution militaire, identifie sa taille réelle, prévoit son avenir et puis définit ses besoins d'aujourd'hui et de demain. Soit une politique de défense anticipative à long terme.

Cette mutation est fortement dictée par la conjoncture de l'étape transitoire, où une reconfiguration des rôles et des priorités s'avère plus que nécessaire. La guerre antiterrorisme s'inscrit, en fait, à l'ordre du jour d'une armée républicaine.

Et le contenu de la formation est conçu de façon que chacune des trois unités de l'armée (terre, air ou mer) donne le meilleur d'elle-même, sous la tutelle d'un ministère de Défense en passe de restructuration. Et donc une transformation militaire certaine à peine remarquée au lendemain de la révolution du 14 janvier 2011.

Souveraineté nationale et intégrité de nos frontières demeurent, à jamais, une ligne rouge. A quoi s'en tient toujours l'agence des renseignements, de sécurité et de défense dont la création en 2014 vient apporter une pierre à l'édifice.

Le débat, passionnant et parfois passionné, si interactif qu'il a pu dissiper le flou, en levant le voile sur des vérités sacrées. Le face-à-face a, bel et bien, pris une certaine ampleur positive, dans le sens où tout ce qu'on a reçu peut servir de référence en matière de couverture médiatique. La grande muette semble, alors, sortir de son silence.

Six jours, en rythme intensif, au cours desquels l'armée n'a jamais été aussi ouverte, réceptive et particulièrement attentive à «l'autre son de cloche». Et les impressions, questionnements, suggestions et recommandations des hommes de médias n'ont point été subsidiaires.

