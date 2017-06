Afrique du Nord: Les chemins de gloire des Pharaons

La tradition est légèrement favorable aux nôtres. En 38 rencontres officielles et amicales, on enregistre 15 victoires tunisiennes contre 12 égyptiennes. Toutefois, dans leur dernière confrontation, en amical au mois de janvier dernier au Caire, le dernier mot était revenu aux Egyptiens. Revanche en vue ?

Dans les bois, le monumental Issam El Hadhari, 44 ans et 154 rencontres internationales, élu trois fois meilleur keeper du Continent noir, pourrait mettre tout le monde d'accord, puisque ses cadets Cherif Ikramy et Ahmed Chennaoui n'ont pas pu se départager.

Jusqu'au dernier moment, le staff technique n'a pas tranché quant au nom des titulaires au poste de gardien de but et de l'attaque.

Sans oublier 22 présences en phase finale de la CAN. L'Egypte, ce sont aussi deux phases finales de la Coupe du monde, en 1934 et 1990. Ce pays a été le premier à représenter l'Afrique au Mondial.

