Tunisie: Un football en mouvement - Le milieu créatif...

La rapidité d'exécution, les passes courtes dans l'intervalle, beaucoup de mouvement et d'appels de balle, des renversements de jeu et surtout une précision et de l'opportunisme pour exploiter les balles qui vont se présenter. Ceux qui ont joué l'Egypte de Cuper ont souffert quand ils ont raté une ou deux occasions.

Nos joueurs de milieu, à l'image de Sassi, Ben Amor, Selliti et M'sakni, ont-ils la faculté de jouer court, rapide et «direct»? Avec Kasperczak, notre sélection a atteint des sommets techniques au premier tour de la CAN avant de tomber contre le Burkina Faso.

Quelque chose va changer dans la manière de jouer de la sélection de Maâloul : plus de mordant, plus d'abnégation et du mouvement pour déverrouiller le bloc égyptien. La présence du public aidera beaucoup nos joueurs à jouer avec le cœur.

Ils seront transcendés et obligés de se racheter après les dernières prestations, et devant 40.000 personnes qui aiment ces duels acharnés Tunisie-Egypte. Le terrain va apporter des éléments nouveaux.

Maâloul a beaucoup de solutions en main : le plus dur sera de manier une Egypte très appliquée et qui ne pardonne pas le moindre moment d'hésitation. Le «technique» peut être insignifiant par rapport à ce que font et décident les joueurs.