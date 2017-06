Afrique du Nord: Transcender ses épines

Né dans le camp de réfugiés d'Arroub, près de Bethléem, Monther Jawabreh aborde la question de l'occupation et raconte la souffrance du peuple palestinien dans un style trempé de poésie.

Il fait appel à différents médiums et techniques à l'instar de la peinture, le dessin, la photographie, l'installation et la vidéo. L'artiste a participé à plusieurs expositions, projets et autres festivals en Palestine et à l'étranger, y compris le Liban, Oman, l'Algérie, la Syrie, le Japon, la France, l'Ecosse, la Norvège, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Il a été fondateur et participant au tout premier atelier international en Palestine hébergé par Almahatta Gallery.

Entre peintures, photographies, installations et performances mises en photos, l'artiste nous invite à réfléchir sur les questions de l'affranchissement et la libération à travers l'idée de l'élévation. Une élévation horizontale qui « nous permet d'élargir nos horizons et, d'une aile vigoureuse, nous élancer et planer vers le néant» comme il l'écrit.

Le fil de fer barbelé comme conducteur et leitmotiv qui revient dans, quasiment, toutes ses œuvres : suspendu en chaîne comme une sorte d'averse qui viendrait s'abattre sur nous pour noyer nos âmes.

Ou éclatant ses épines que l'on retrouve en motifs, peintes en all over et ornant le fond de ses toiles ou répétées à l'infini dans le costume du personnage au visage couvert que l'on retrouve dans ses performances photographiées.

Super héros libérateur ou terroriste comme véhiculé par les médias occidentaux ... Une manière de dénoncer ces stéréotypes.

« La sensibilité et la violence sont des parties intégrantes du travail par le démantèlement du fil barbelé qui est le symbole de l'enferment et l'interdiction en contraste avec l'extrême légèreté et transparence qui se dégagent à travers les différentes installations. » note encore l'artiste.

Il explique que dans cette approche des épines éclatées du barbelé se manifeste la dimension d'arrachement à l'ici-bas pour accéder à son contraire qui mène vers les hauteurs et la lumière.

« Elévation » est « un désir de liberté caractérisé par un rite personnel ». C'est l'image, comme le précise l'artiste, des sensations attribuées par la perception du monde dans son unité retrouvée et dans ses aspects permettant de ressentir une transcendance que l'homme entend exécuter pour son compte, seul contre les épines... Une exposition à vivre !