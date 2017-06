Tunisie: Renforcement de la présence des unités sécuritaires et militaires

Réuni hier après-midi, le Conseil régional de sécurité à Kébili a décidé de renforcer la présence des unités sécuritaires et militaires entre les localités de Bechni (délégation d'El Faouar) et de Jersine (délégation de Kébili-Sud) et d'intervenir par tous les moyens légaux pour éviter de nouveaux affrontements entre les habitants des deux villages, a indiqué le gouverneur de Kébili, Sami Ghabi.

Le conseil appelle les représentants de la société civile, des organisations et des partis politiques ainsi que tous les sages dans ces deux régions à œuvrer pour éviter le regain de violence, rétablir le calme et inciter les habitants à la tolérance, a-t-il ajouté.

Le gouverneur a affirmé que les autorités régionales n'ont ménagé aucun effort de médiation pour régler le désaccord entre les habitants des deux localités sur fond de tracé de la route reliant ces deux villages.

Selon un nouveau bilan, les heurts qui ont repris, hier matin, entre des habitants de Bechni et de Jersine ont fait 78 blessés dont plusieurs à la chevrotine. Deux blessés, en état grave, ont été transportés au CHU Hédi-Chaker à Sfax, 12 cas sont encore admis à l'hôpital régional de Kébili et les autres ont quitté les hôpitaux de Kébili et d'El Faouar après avoir bénéficié des soins nécessaires, a-t-il souligné.