Tunisie: La nécessaire résurrection

Il y a une façon bien particulière pour se relancer, ne pas douter, enchaîner : les équipes qui réussissent le plus sont justement celles qui découvrent leur nature profonde au fil des compétitions.

Tout autant que s'imposer et confirmer avec les moyens et les arguments les plus adéquats. Jusque-là et sous la conduite de Kasperczak, l'équipe de Tunisie n'a jamais fourni le rendement idéal, encore moins tout ce qui lui permettrait d'être formatée pour les victoires et les exploits.

Dans tout ce qu'elle avait pris l'habitude, ces dernières années, d'entreprendre sur le terrain, elle n'avait que très rarement assuré un jeu dynamique. Ses différentes prestations, sanctionnées souvent par des échecs successifs, ont donné l'idée d'un manque évident de rigueur et d'allure.

Ce n'est pas nouveau, l'équipe de Tunisie souffre depuis longtemps de l'absence de joueurs incisifs et de buteurs spécifiques. Son système offensif était d'une pauvreté sans nom.

Aujourd'hui, Maâloul est appelé à favoriser l'émergence d'un ensemble uni, pour ce qu'il devrait symboliser, pour ce qu'il est et pour ce qu'il doit être. Le football est un creuset de volonté et d'abnégation.

C'est dire à quel point les joueurs de l'équipe actuelle devraient avoir conscience de cette réalité. Leur comportement et leur rendement sur le terrain devraient, en effet, renvoyer l'image d'un ensemble qui a envie de prendre son destin en mains et qui tient à rompre avec le passé.

Droit devant...

De toutes les façons, et face aux différents avilissements, l'optimisme reste la foi au sein de la sélection. L'on continue toujours à croire que dans sa version actuelle, la sélection est encore capable de réussir là où toute une flopée avait auparavant échoué.

C'est pourquoi nous pensons qu'il est grand temps, et avant que ce ne soit trop tard, que les joueurs, le staff technique et toutes les parties prenantes parviennent à se situer et à comprendre. L'urgence réside dans la nécessité de miser sur les noms vraiment capables de trouver la bonne alchimie face aux contraintes des prochaines échéances.

A commencer par le match de ce soir (23 h00), contre l'Egypte dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Ce genre d'épreuve ne manquera pas de motiver davantage les joueurs.

Le constat est déjà établi : le moral de l'équipe est au beau fixe et il nous semble qu'elle a rarement connu une situation aussi captivante. Les joueurs sont décidés à se rattraper et surtout à concrétiser ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire auparavant.

Une chose est sûre : l'image de la sélection dépendra énormément de ce qu'elle laissera entrevoir ce soir face un adversaire de grande envergure. Du comportement des joueurs sur le terrain et bien entendu des options de jeu qui seront préconisées à l'occasion.

Les experts dans le domaine sportif ne cessent de proclamer que c'est aussi dans la difficulté et dans la douleur que les équipes ont des fois les meilleures chances pour se réconcilier avec les règles du jeu.

L'inspiration et l'imagination devraient orienter le mode d'emploi de la sélection. Il semble, d'ailleurs, entendu que le haut niveau et les exigences qui s'y rattachent ne peuvent être qu'un atout de poids pour les joueurs et pour leur entraîneur...