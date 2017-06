Tunisie: Le diable se cache dans les détails

Il faudrait creuser dans les détails pour estimer à sa juste valeur l'impact de cette tendance sur le vécu du citoyen, avance Taoufik Ben Jmia, membre du bureau national de l'ODC.

Les rubriques de l'alimentation, de l'habillement, de transport, du logement et des télécommunications ont fortement augmenté, avance-t-il. Et ce sont ces rubriques qui affectent le plus le budget des ménages. Malheureusement, poursuit-il, ces groupes affichent des niveaux records.

A ce titre, les chiffres de l'INS montrent que les prix des produits alimentaires et boissons ont crû de 3,9%. Dans le détail, cette augmentation a été provoquée par la progression des prix des légumes de 4,1%, des huiles alimentaires de 16,9%, du poisson de 6,0%, du lait, fromages et œufs de 2,4% et les viandes de 2,4%.

Les prix des boissons ont augmenté de 4,6% sous l'effet de la hausse des prix des eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits de 6,3%. Pour ce qui est des prix des articles d'habillement et chaussures, les prix ont augmenté de 9,2%.

A cet égard, il a appelle à une révision du panier de référence pour le calcul de l'inflation de façon à ce qu'il reflète au mieux le train de vie actuel du Tunisien, bien différent de celui des dernières décennies.

Par ailleurs, M. Ben Jmia rappelle que les grandes surfaces avaient engagé une initiative louable visant à baisser les prix d'une liste de produits de grande consommation, mais cela a été limité aux premiers jours du mois saint.

Le membre du bureau national de l'ODC rappelle que ces entreprises, non seulement les grandes surfaces mais aussi les banques et les assurances, affichent des performances records bien visibles au niveau du comportement de leurs cours boursiers et de leurs états financiers publiés.

Et du coup, la conjoncture est favorable pour faire quelques concessions pour endiguer l'inflation et restaurer le pouvoir d'achat, ajoute-t-il. Plus généralement, il s'agit d'une recherche de l'équilibre de l'économie nationale, dont la consommation intérieure est le principal, voire l'unique, moteur, renchérit-il.

Et dans cette configuration, il incombe à l'Etat de ne pas permettre aux spéculateurs et aux contrebandiers de faire fortune sur le dos des consommateurs et des autres agents économiques.

Pour sa part, l'ODC poursuivra sa mission de sensibilisation pour cultiver la rationalité des consommateurs. Une mission bien difficile face à l'agressivité des offres.

L'inflation calculée et l'inflation perçue

Bien que ce soit une bonne chose, le dernier repli de l'inflation au mois de mai 2017 est très léger et ne se fait pas sentir concrètement, selon Dr Aram Belhaj, universitaire.

Par ailleurs, il note qu'il existe beaucoup de chiffres concernant l'inflation, dû essentiellement aux méthodes de calcul utilisées et qu'il faut donc faire attention lors de l'interprétation.

Chiffres à l'appui, il fait remarquer que la baisse de l'inflation en glissement annuel ne doit pas cacher l'augmentation mensuelle, entre avril et mai 2017, de l'indice des prix à la consommation.

Cet indice a en effet enregistré une augmentation de 0,4% suite à l'augmentation mensuelle de l'indice des prix du transport, du textile et cuir et hôtels et restaurants.

L'économiste estime que l'inflation calculée ne reflète pas l'inflation perçue par le consommateur tant que le poids des produits administrés reste très important dans le panier de calcul de l'inflation.

La présence dans le panier de calcul des produits alimentaires et boissons (28%), de l'eau, gaz, électricité et logement (17%), du transport (12%) dont les prix sont en majorité des prix administrés fait que, réellement, l'inflation est beaucoup plus importante, estime M. Belhaj.

S'il y a une chose qui a fait l'unanimité des Tunisiens, c'est bien la dégradation de leur pouvoir d'achat, malgré (et à cause ?) les hausses substantielles des salaires.