Sénégal: Ziguinchor - 50 jeunes formés à la formulation d'un projet de vie

Elle estime que les enfants arrivent à renoncer "à certains privilèges en faisant de sacrifices pour atteindre leurs objectifs. Les filles n'achètent plus de robes de soirée ou de paquets de mèches parce qu'elles ont pris l'engagement de réussir leur projet de vie", s'est félicitée l'animatrice d'Enda Jeunesse et Action.

"Nous avons formé des enfants qui n'ont pas pu continuer leurs études faute de moyens, et d'autres qui sont issus de familles très démunies. Il y a des enfants qui sont devenus des apprentis-tailleurs et qui se sont fixés comme objectif de disposer de leur propre machine à coudre sur une échéance de deux ans", a souligné Mme Baldé.

Ziguinchor — Au total 50 jeunes venus de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor, ont participé à une formation sur "la formulation d'un projet de vie", une session de deux jours, clôturée dimanche dans la capitale sud, à l'initiative du Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs (MAEJT).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.