Sénégal: Moussa Sow, la pointe retrouvée des Lions

Fin août prochain, pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal recevra le Burkina Faso. Ce dernier a battu l'Angola, 3-1, samedi, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions du Sénégal iront ensuite défier les mêmes Etalons, quelques jours plus tard, début septembre, à Ouagadougou.

Tout en prenant une petite longueur sur la concurrence au poste d'attaquant de pointe, Sow continue à être inspiré par la Guinée-Equatoriale. Buteur contre le Nzalang Nacional, lors de la défaite du Sénégal (1-2) en janvier 2012 (CAN de la même année), l'attaquant de 31 ans a inscrit samedi un doublé important pour la suite des éliminatoires et les prochaines échéances, notamment la suite des éliminatoires de la Coupe du monde, qui revient dans moins de deux mois.

En tout cas, le jeu, et la victoire acquise de justesse en dépit de la mauvaise qualité de la pelouse, a permis à Moussa Sow de se faire remarquer. Et il aurait pu réussir un hat-trick (trois buts) s'il n'y avait pas la bonne sortie de Felipe Ovono sur une passe lumineuse d'Henri Saivet.

Face aux courses dans le vide d'Idrissa Gana Guèye et d'Henri Saivet en première période, il a ajusté son système de jeu en le faisant passer du 4-4-2 au 4-2-3-1 et laissant le seul Moussa Sow en pointe, en deuxième période. Une démarche couronnée de succès puisque les Lions ont réussi à faire les meilleurs décalages à ce moment de la rencontre, surtout sur le côté droit, avec des doublements et des centres.

Arrivé tard en sélection à cause de la fin tardive du championnat turc, Moussa Sow pouvait ne pas être titulaire pour cette rencontre en raison de la présence en sélection de Mame Biram Diouf, Famara Diédhiou et Babacar Khouma. Ce dernier a fait son baptême du feu en sélection nationale, lundi dernier, contre les "Cranes", l'équipe ougandaise.

Grâce à ses deux buts, les Lions du Sénégal entament par une bonne note le trimestre qui vient de démarrer, lequel sera très important pour l'avenir du football national, car, en plus des éliminatoires de la CAN 2019, les qualifications à la Coupe du monde 2018 s'ouvrent en août-septembre 2017.

Le doublé de Moussa Sow est d'autant plus important que le match contre le Nzalang Nacional de la Guinée-Equatoriale marque le retour de la sélection nationale sénégalaise aux matchs officiels, après la CAN 2017.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.