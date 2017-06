Ile Maurice: Imprimantes 3D - Pour faire bonne impression ?

Les imprimantes 3D ne sont pas vraiment une nouveauté.

En mars, par exemple, la Chine avait offert 23 imprimantes 3D, 12 scanners et 300 filaments d'impression au gouvernement mauricien, en vue de consolider les relations entre les deux pays. Cela, dans le cadre de l'ouverture du Confucius Institute, à l'université de Maurice. Cette fois donc, ce sont les usines de textile, les étudiants et les start-up qui pourront en bénéficier. Rappelons que l'imprimante 3D permet de fabriquer des objets en relief, comme des jouets, par exemple. Il suffit de relier l'imprimante à l'ordinateur, d'envoyer un fichier qui contient le plan de fabrication.

Mais au lieu de mettre des cartouches d'encre, on y place du plastique ou du métal, entre autres matières. Celles-ci fondent et deviennent liquides.C'est à ce moment-là que l'imprimante 3D entre en action : elle fait couler la matière goutte à goutte, en suivant précisément le plan de fabrication qui a été envoyé. Le plastique, par exemple, s'empile en dessinant l'objet. Puis il se solidifie. Après quelques minutes, on obtient un objet en relief. D'où le nom d'imprimante 3D.

Extrait du Budget : «We are setting up two 3D Printing Service Centres at the National Computer Board to support manufacturing firms, university students and start-ups.»