Ile Maurice: TVA et serviettes hygiéniques - problème réglé

En tout cas, un nom est associé à cette annonce budgétaire : celui de Trisha Gukhool, activiste et membre du PMSD, qui s'est fait connaître grâce à son combat contre une pub qu'elle avait jugé sexiste... La première, toutefois, à en avoir parlé, est Bhawna Atmaram, enseignante et chroniqueuse. Elle avait adressé une lettre ouverte à Xavier Duval en 2014, période à laquelle il était ministre des Finances. Le titre : «Periods don't need VAT.» Il lui a fallu attendre trois ans avant de recevoir une réponse. «C'est un problème de société qui méritait une attention particulière», souligne Bhawna Atmaram. L'idée lui est venue après avoir parlé à plusieurs personnes de son entourage. Elle a réalisé que les serviettes hygiéniques sont une commodité de base, mais que les prix élevés posent problème pour certaines femmes.

La mesure a été commentée en long et en large par les internautes et dans la rue. La suppression de la TVA, qui était de 15 %, sur les serviettes hygiéniques a fait rire, voire sourire.

