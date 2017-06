Ile Maurice: Drones dans les champs - Est-ce que ça vole trop haut ?

Les chenilles risquent de voir passer des OVNI. Des drones pour survoler les champs, n'est-ce pas là une idée qui vole trop haut ?

Non, si l'on en croit Krepalloo Sunghoon, secrétaire de la Small Planters' Association. Il va plus loin, ou même plus haut, en affirmant que cette mesure est la seule qui bénéficiera vraiment aux planteurs. «Cela fait un moment déjà que nous réclamions un système de surveillance pour les champs de légumes. Les drones nous seront très utiles.»

Krepalloo Sunghoon est d'avis qu'avec une vue aérienne, il sera plus facile pour les planteurs de détecter, par exemple, les plantes malades, celles qui n'ont pas encore été fertilisées ou encore celles qui ne reçoivent pas assez d'eau. Cela, alors qu'aujourd'hui, «dans les champs immenses, il est difficile d'avoir l'œil à tout».

Qui plus est, les données récoltées par les drones seront accessibles en temps réel et elles seront précises. Combien coûtent ces petits joujoux ? Les prix des drones adaptés à la surveillance des champs oscillent entre Rs 30 000 et Rs 195 000 pour les plus sophistiqués.

Extrait du Budget : «I am providing for the introduction and adoption of drone technology in agriculture, starting with the sugar industry. This new technology will improve the assessment and monitoring of crop performance on large areas.»