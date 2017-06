Ile Maurice: Hall of fame et allocation pour les athlètes - Projets dans les starting blocks

Les photos (ou les statues de cire ?) de ceux qui ont porté haut les couleurs du drapeau mauricien entreront au panthéon... Les athlètes qui ont brillé sur le plan régional ou international auront également droit à des allocations, dépendant de leurs performances.

Ainsi, selon le ministre de la Jeunesse et des sports, Stephan Toussaint, la mesure concernera ceux qui ont brillé depuis... 1968, année lors de laquelle Maurice a acquis son Indépendance. Les paiements se feront à travers le Trust Fund for Excellence in Sports. En ce moment, les techniciens se penchent sur le dossier et un communiqué sera émis à l'intention des athlètes.

Ce que l'on sait, pour l'instant, c'est que ceux qui se sont illustrés sur le plan africain toucheront Rs 5 000, Rs 7 000 pour ceux qui se sont fait remarquer aux Jeux de la Francophonie et du Commonwealth et Rs 10 000 pour ceux qui se sont distingués lors des Jeux olympiques ou paralympiques, entre autres.

Pour ce qui est du Hall of Fame, rien n'a encore été décidé pour l'heure concernant ceux qui y feront leur entrée. En attendant, ces mesures réjouissent Bruno Julie, notre unique médaillé olympique. «Bann atlet inn sakrifié boukou zot lavi», rappelle l'ancien boxeur.

Extrait du Budget : «We must also give due recognition to all those great men and women who at some point in their lives have made our nation proud. I am therefore pleased to announce the setting up of a Hall of Fame and an allowance scheme for retired athletes who have recorded performances at senior level at African and international games and championships. The monthly allowances will range from Rs 3,000 to Rs 10,000.»