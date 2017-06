Ile Maurice: Univers carcéral - Le quotidien des bébés nés en prison

«Je suis fière de mon fils. C'est lui ma force et mon courage», confie la maman du petit Manou, trois ans. Le garçonnet est né derrière les barreaux et y a toujours vécu avec sa mère. C'est visiblement un des favoris des gardiennes de prison avec qui il est complètement à l'aise. Depuis quelque temps, il fréquente une école maternelle de la région. Le reste du temps, il le passe avec sa mère. Celle-ci, une ressortissante malgache, a encore cinq ans à purger. Le hic, son fils, à bientôt quatre ans, ne pourra continuer de vivre avec elle. La jeune femme, qui a été condamnée pour une affaire d'importation de drogue, a donc demandé un transfert afin de pouvoir purger sa peine dans son pays natal. «Là-bas, il pourra être avec la famille», dit la jeune femme.

«J'ai encore deux garçons, âgés de 11 et 15 ans. Ils habitent tous deux avec ma mère», dit Angela avec tristesse. Ses fils lui manquent car elle ne les voit que très rarement. Ils lui rendent visite, en moyenne, une fois tous les six mois. Quid du père ? «On est marié mais là je suis ici, je ne sais pas si on est toujours ensemble.» Elle n'a pas eu de contact avec lui depuis son incarcération. «Nou ti ansam avan mo vinn dan prizon. Mais ce n'est qu'en sortant d'ici que je saurai», confie la jeune femme en baissant les yeux. Elle compte changer de vie quand elle goûtera de nouveau à la liberté. «Isi mo swiv cour, mo pé aprann enn métié. Quand je sortirai, je vais trouver du travail et m'occuper de mes enfants.»

«Ce n'était pas facile d'accepter le fait que j'allais avoir un enfant derrière les barreaux. Mais au fur et à mesure que mon ventre grossissait, j'étais heureuse», se rappelle Angela. À la naissance de sa fille, sa mère, a voulu prendre l'enfant à sa charge. Mais Angela a refusé, préférant garder son nouveau-né près d'elle. «Mo zanfan sa. Mo leker dir mwa pa doné», dit-elle. La jeune femme sait aujourd'hui qu'il lui aurait été beaucoup plus difficile de purger sa peine si elle n'avait pas eu son enfant à ses côtés.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.