Ile Maurice: Les artistes payés quand ils passent sur la MBC

Les artistes savent, dans ce cas, sur quel pied danser. Ils seront rémunérés après leur passage dans des émissions produites et diffusées par la MBC.

Le but : encourager les talents locaux. Oui, mais quand, comment, combien toucheront-ils ? On n'en sait pas grand-chose pour l'instant. «Le projet vient d'être annoncé. Nous commencerons à travailler sur les détails très bientôt», explique ainsi une source au sein de la station de radiotélévision nationale. «On parle certes de performances d'un certain niveau car le but est de faire grimper l'audimat de la MBC.»

À noter que les artistes qui passaient à la télé avaient droit à un cachet auparavant. Une enveloppe qui a été supprimée lorsque les finances de la MBC sont passées dans le rouge. Depuis, la station de radiotélévision nationale s'est refait une santé financière. «Nous souhaitons attirer plus de téléspectateurs et, dans la foulée, plus d'annonceurs. Les artistes nous aideront à le faire et nous les aiderons en retour.»