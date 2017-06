Sénégal: Transformation - L'Afrique doit exploiter ses ressources pour exporter des produits nouveaux

Dans la plupart des pays africains, souligne le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique 2017, les produits de base non transformés assurent l'essentiel des recettes d'exportation.

Certains, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, Maurice ou la Tunisie, ont intégré quelques produits manufacturés ou semi transformés et de relativement haute technologie. Mais 26 % environ des pays africains dépendent d'un ou deux produits de base pour au moins 75 % de leurs exportations, le panier s'élargissant jusqu'à cinq produits pour environ 60 % d'entre eux.

L'effondrement des cours conjugué à l'étroitesse de la base d'exportation exacerbe la pression sur les comptes courants de pays comme l'Angola, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, la Libye, le Nigéria, la République du Congo, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Tchad - qui dépendent quasi exclusivement des exportations d'un seul produit.

L'atonie de la croissance de la productivité et de la diversification des exportations pénalisent depuis longtemps l'Afrique. Entre 2010 et 2014, l'indice de diversification des exportations de la BAD montre que le continent n'a progressé que de manière marginale de 5.2 à 6.5. Mais Djibouti, le Kenya, Madagascar et le Sénégal sont parvenus à élargir la palette de leurs industries et de leurs produits. Plusieurs obstacles demeurent, comme la faible valeur ajoutée du secteur manufacturier, le manque d'activités de recherche et développement et l'absence d'avancées technologiques.