Dans une correspondance adressée au Maire de la ville, le 5 mai dernier (dont nous avons copie), l'on peut lire : «Nous référant à nos précédentes correspondances du 3 et 8 février 2017, respectivement au faire-part et à la tenue des veillées mortuaires en rapport avec le décès du président national, chef du parti, président du Rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement, son Excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba, nous venons encore par la présente réitérer notre volonté, quant au maintien de l'espace de la maison communale, conformément à la date prévue pour l'arrivée de la dépouille mortelle à Kinshasa et jusqu'à sa mise en terre, sauf changement du programme à la dernière minute».

