Congo-Kinshasa: Illusions !

opinion

Ça y est. Le Gouvernement de la République a clôturé le vendredi, 8 juin 2017, son tout premier séminaire de renforcement des capacités tenu à la cité de l'Union Africaine.

Sans fausse modestie, l'on peut bien affirmer que tous les ministres ont assimilé les fondamentaux, pour plus d'efficacités dans le rendement. Encore que les missions qui sont les leurs, de par le temps qui reste pour les uns, incompressible, et pour d'autres compressible eu égard à certains contingences. Le premier groupe considère que l'Accord du 31 décembre 2016, disert, fixe l'échéance pour l'organisation des élections à fin décembre 2017. Le second groupe, qui se veut être le Gouvernement, a plutôt eu le loisir d'écouter, durant le séminaire, le patron de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Corneille Nangaa, puisque que c'est de lui qu'il s'agit, a axé son exposé sur plusieurs aspects : juridique, financier, voire sécuritaire. Ce, en dehors des problèmes technique et logistique, pour que le processus électoral se déroule avec succès sur l'ensemble du territoire.

Que retenir de ces différents points, qui se révèlent être des préalables, si pas finalement des épines susceptibles d'empêcher que ne se tiennent les élections à fin décembre 2017. Au plan juridique, tous les Congolais sont conscients que les lois essentielles manquent notamment, la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale. Le parlement, qui devait normalement s'empresser pour ce faire, répond toujours au rendez-vous des abonnés absents. Dans son escarcelle des matières prévues pour cette session qui se termine dans quatre jours, soit le 15 juin, rien de cela n'est à se mettre sous la dent. Cette institution s'est plutôt lancée dans une précipitation sans nom, foulant aux pieds tous les principes guidant un travail méticuleux portant sur l'adoption d'une loi de finances. Néanmoins adoptée, celle-ci a été déposée à la Chambre Haute du Parlement, où elle sera lue en seconde lecture.

Des finances, le processus va exiger beaucoup de moyens, encore que la centrale électorale a voulu plutôt la refonte totale du fichier que de la refonte partielle. Sinon qu'à ce stade, elle aurait déjà fini avec les opérations d'identification. Etait-ce une autre stratégie de glissement dans le glissement ? C'est possible. De la situation sécuritaire, mille et une équations se posent quant à savoir si dans certains coins du pays, les agents de la CENI vont y mettre pied, par crainte d'être décapités. Par ailleurs, les problèmes techniques, liés au temps réglementaires, font jaser. Puisque la CENI termine l'enrôlement au-delà du 31 juillet prochain, pour pouvoir disposer d'un fichier électoral complet, difficile d'imaginer que le corps électoral soit convoqué en octobre comme initialement prévu.

Faut-il penser aux problèmes opérationnels, liés au lancement des appels d'offres et à la procédure y afférente, passer la commande des kits, en fonction du nombre des candidats et selon la séquence des élections arrêtées, penser à la réception des kits et à leur déploiement sur terrain... ? Voilà qu'au regard de tous ces préalables, prétendre à tout prix voir la centrale électorale organiser les élections à fin décembre 2017, pourrait bien ressembler aux illusions. N'est-ce pas cela qui a donné au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, d'inviter le Gouvernement à s'assumer, en agissant en toute responsabilité, mais surtout à ne pas prêter oreilles aux pressions extérieures ? Parce qu'en termes d'élections, la Résolution 2348 du Conseil de sécurité, autant que l'Accord de la Saint Sylvestre attendent l'organisation à fin décembre 2017.