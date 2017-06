Congo-Kinshasa: CSAC - Désiré Kazadi, candidat pour les organisations de défense des droits de journalistes

L'équipe de campagne du candidat dépose sa candidature ce lundi

La lettre de la Présidence de la République envoyée jeudi dernier aux hauts conseillers, membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) a mis fin au bail de 15 membres arrivés, tous, au terme de leur mandat de 4 ans.

Signée Néhémie Mwilanya, Directeur de cabinet, cette lettre appelle les partants, à retourner à leur base pour solliciter de nouveaux suffrages et rempiler. De sources proches des organisations professionnelles des médias, l'on apprend que Désiré-Israël Kazadi est candidat Haut conseiller pour le quota des deux personnes réservé aux organisations des droits de journalistes.

Sans nul doute que l'expérience du candidat va peser sur le choix qui sera porté sur sa personne. Le candidat est fondateur de Freedom for journalist (FFJ), l'une des principales organisations de défense de la liberté de la presse et expérimenté dans l'observation et l'analyse des médias.

Si les annales rappellent que le candidat jouit d'une respectabilité dans la sphère des médias, les témoignages donnés sur l'homme accrédite le sérieux et l'engagement d'un compatriote engagé pour la cause d'une presse libre et indépendante en République démocratique du Congo.

Joint au téléphone, le candidat a reconnu que l'initiative de sa candidature est venue, non de lui ; mais des journalistes qui estiment qu'il incarne une autre vision de la régulation des médias dans le pays, lui qui a presté, à une époque donnée, à la Haute autorité des médias.

Journaliste de formation, juriste, le candidat en vaut, selon un micro-trottoir.

«Que le corps électoral soit rapidement convoqué mais la réticence de l'instance appelée à convoquer les électeurs cache bien l'intention de vouloir organiser l'élection en secret et faire passer des candidats faux et non représentatifs des intérêts des professionnels des médias. Aucun candidat n'est désigné d'office comme haut conseiller mais doit impérativement, passer par l'élection par ses pairs pour éviter la fraude et rééditer le triste exploit enregistré lors de la dernière mandature», prévient Me Nkashama, chargé d'aide légale à FFJ et Directeur de campagne du candidat Désiré Kazadi.

En attendant, à l'état-major du candidat, la mobilisation est bien forte et rien n'est laissé au hasard.