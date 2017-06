Congo-Kinshasa: Salaires des fonctionnaires au taux de 1425 Fc/Usd - Un mensonge d'Etat

Les agents et fonctionnaires de l'Etat seront désormais payés au taux de 1425 FC le dollar américain. C'est l'un des ajustements apportés par l'Assemblée nationale au projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2017.

En attendant l'adoption du projet, en seconde lecture au Sénat, le gouvernement a promis d'appliquer cette disposition dès la paie du mois de juillet prochain. Après l'accord de Mbudi, resté lettre morte jusqu'à ce jour, la promesse du gouvernement a tout l'air d'un mensonge d'Etat.

Au Parlement, c'est déjà la course contre la montre. Après l'étape de l'Assemblée nationale, le projet de budget 2017 est maintenant en examen au Sénat. A la Chambre basse du Parlement, le projet présenté par le Premier ministre Bruno Tshibala a été adopté après un léger ajustement d'environ 1%.

Les recettes inscrites dans le budget de l'Etat ont été portées à 11 524 534 946 501 Fc contre des prévisions initiales de 11 301 710 431 035 Fc, soit un surplus de recettes additionnelles de l'ordre de 222 824 515 465 Fc.

Parmi les grandes innovations apportées à ce projet de budget, il y a bien évidemment l'indexation au taux de 1425 Fc/Usd des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat. Jusqu'à ce jour, les agents de l'Etat, émargeant du budget national, étaient payés au taux de 930 Fc/Usd ; loin des réalités du marché des changes dans un contexte de dépréciation continue de la monnaie nationale.

Pour l'Assemblée nationale, il était temps de corriger cette injustice pour réconforter le pouvoir d'achat des agents et fonctionnaires de l'Etat rongé d'environ 40% par le fait de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain.

C'est donc un nouveau challenge que s'est imposé le gouvernement. S'en sortira-t-il aisément ? Dans les milieux spécialisés, des interrogations fusent.

Saut vers l'inconnu

En lieu et place de ramener le taux de change entre le franc congolais et le dollar américain dans les limites acceptables comme ce fut le cas entre 2010 et 2015, le gouvernement a préféré plutôt s'ajuster à la dépréciation de la monnaie nationale.

Avec cette indexation des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat au rythme de dépréciation du franc congolais, le gouvernement, avec la complicité de l'autorité monétaire, a étalé son incapacité à stabiliser le marché des changes. C'est une capitulation qui ne dit pas son nom. Evidemment, les conséquences pourraient être dramatiques.

De passage en République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission d'assistance technique, des experts du Fonds monétaire international ont tiré la sonnette d'alarme, en appelant le gouvernement à entamer le plus rapidement des réformes de grande envergure pour assainir les finances de l'Etat. Apparemment, le gouvernement est resté sourd aux multiples appels du FMI.

Par le fait d'ajuster les salaires des agents de l'Etat au taux de change budgétaire, soit 1425 Fc/Usd, le gouvernement se met une corde au cou. Et s'en dessaisir ne sera pas un exercice facile.

On a encore frais en mémoire l'accord de Mbudi signé en 2003 entre le gouvernement et les principaux syndicats de la fonction publique sous le gouvernement « 1+4 ». Jamais cet accord n'a connu un début d'exécution. Il est resté au placard sans connaître un début d'accomplissement. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement vient de se fixer un nouveau défi.

Toutefois, on l'attend au tournant. Le salaire à 1425 Fc/Usd, à première vue, suppose une augmentation substantielle de la masse salariale. En réalité, les députés nationaux ne pouvaient s'y opposer. Car, dans cette nouvelle indexation, ils sont comptés parmi les bénéficiaires.

C'est dire que, dès le mois de juillet 2017, on devrait avoir une forte pression sur les finances publiques pour répondre à la décision de l'autorité budgétaire. Or, dans la configuration actuelle, ce sont des milliards de francs congolais, difficiles à mobiliser, qui devraient donc gonfler la rubrique consacrée à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'Etat.

Que prévoit le gouvernement pour répondre au vœu de l'autorité morale ? Difficile à dire. Pour un projet de budget, jugé irréaliste par nombre de spécialistes, on voit mal le gouvernement satisfaire à ce désir des députés nationaux sans laisser de graves fissures sur l'économie congolaise, déjà exsangue.

Une fois de plus, on se retrouve en face d'une promesse non tenable. Comme avec l'accord Mbudi, les fonctionnaires sont en train d'être bernés par un mensonge d'Etat ficelé à un haut niveau de l'échelle du pouvoir, c'est-à-dire entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.

A tout prendre, le gouvernement et l'Assemblée nationale font fi de toutes les remarques pertinentes de la dernière mission du FMI. Ils ont décidé de jouer avec le feu en annonçant une promesse qu'ils ne sauront jamais tenir.

De la poudre aux yeux

C'est avec une corbeille vide que le gouvernement pense réaliser ce miracle. Il se fait que les experts du FMI ont trouvé totalement incongru le cadrage macroéconomique retenu dans le projet de budget 2017.

A titre d'exemple, le taux d'inflation fin période prévu dans ce projet, soit 19%, est loin de la réalité, alors qu'à fin mai ce taux a déjà dépassé la barre de 12%. Sans doute, il devrait exploser jusqu'en décembre 2017. A cet effet, le FMI table sur un taux d'inflation fin 2017 de 45%, bien au-delà de 19% prévu dans le budget 2017.

Le tableau est aussi sombre sur le marché des changes où le gouvernement prévoit un taux de change moyen de 1 600 Fc/Usd. Là aussi, les prévisions du FMI sont pessimistes et misent sur un taux de change fin 2017 de 2.000 Fc.

En l'absence d'appuis budgétaires des partenaires au développement, principalement le FMI, il y a aura, au cours de cette année, une très forte pression sur les finances publiques.

Et dans un contexte de tarissement des recettes de l'Etat, le gouvernement serait tenté - si ce n'est pas déjà le cas - de recourir aux avances de la Banque centrale du Congo pour couvrir le déficit du Trésor. Une pratique prohibée en raison de ses conséquences sur les équilibres macroéconomiques fondamentaux.

Sans conteste, le gouvernement sera contraint d'accumuler des arriérés en termes de salaires, dettes extérieures et intérieures. La conséquence la plus plausible est l'étouffement de l'économie qui se manifestera par un profond recul d'une croissance déjà en berne.

Voilà le scénario qui nous attend dans les prochains mois. Et dire que, devant ce décor d'apocalypse, le gouvernement a décidé d'indexer les salaires au taux de 1425 Fc/Usd, il n'y a que les naïfs qui peuvent bien croire à cette supercherie.

Après Mbudi, les agents et fonctionnaires de l'Etat sont en train d'être embarqués sur un océan à bord d'une barque dépourvue de boussole.