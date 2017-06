Cameroun: Election à la Ligue spécialisée football jeunes - On reprend ce jour

C'est que, d'après des informations, seuls neuf des 19 délégués issus de neuf régions sur dix (Adamaoua absente du fait de l'inexistence d'activités de cette catégorie dans la région) étaient présents. Sauf que, cette fois, contrairement à la première, il y aura une liste unique. D'après un communiqué conjointement signé par les deux candidats, le président d'Apejes de Mfou et délégué du Centre, Aimé Léon Zang et Benoît Assam, il y a eu échanges.

10h. Hôtel Yahot. La Fédération camerounaise de football annonce pour ce jour, la reprise de l'élection des membres de la Ligue spécialisée de football jeunes. Pour cause de quorum non atteint déclaré par le président de la Commission électorale de la Fecafoot, le scrutin prévu pour le 27 mai dernier a été reporté.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.