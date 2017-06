Congo-Kinshasa: Turbulences dans le secteur bancaire - La BCC annonce la liquidation de la Fibank

Après le feuilleton Banque internationale pour l'Afrique au Congo (Biac), c'est l'épisode First international Bank (Fibank). Une banque en difficulté qui vient d'être liquidée et rachetée.

Après la crise qui a prévalu au sein de la First International Bank (Fibank), la Banque centrale du Congo (BCC) vient d'annoncer la mise en œuvre d'un schéma de résolution de la crise. L'institut d'émission a ainsi décidé de liquider cette institution bancaire. Elle a, à cet effet, désigné le cabinet Elie Ngomo Tongbo Bangaye comme liquidateur.

La décision a été annoncée, le vendredi 9 juin dans la soirée, par le gouverneur de la BCC, Deogratias Mutombo Mwana Nyembo. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée en son cabinet de travail. La décision de la BCC s'inscrit dans le cadre de la « mise en œuvre du schéma de résolution de la crise prévalent au sein de la Fibank ».

Selon le gouverneur de la Bcc, Deogratias Mutombo Mwana Nyembo, ce schéma consiste techniquement en une "liquidation - transfert, comportant d'une part le retrait de l'agrément accordé à la Fibank, décision qui emporte la mise en dissolution forcée de cette entité juridique dans sa forme actuelle.

Par la même occasion, Deogratias Mutombo a annoncé la vente auprès d'Afriland First Bank, de certains actifs et passifs sains de la banque dissoute.

« Conformément aux dispositions des articles 22, 23, 39, 56, 62 et 77 de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la First international Bank RDC est mise en liquidation forcée », a déclaré Deogratias Mutombo.

Processus de liquidation non classique

Selon le gouverneur de la BCC, « ce processus de liquidation n'est pas classique, car il concerne exclusivement les actifs et passifs toxiques ou malsains de la banque dissoute ». Tous les dépôts de la clientèle, a annoncé Deogratias Mutombo, sont transférés à Afriland First Bank.

Quant aux clients de la banque dissoute, ils devront désormais dénouer avec les guichets d'Afriland First Bank. Toutefois, pour d'éventuels litiges ou réclamations, les clients de la Fibank doivent s'adresser au liquidateur désigné qui n'est autre que le cabinet Elie Ngomo.

Certains actifs non toxiques, notamment les encaissés, les avoirs auprès des correspondants, les crédits sains, les équipements et mobiliers ainsi que le fonds de commerce, dont la clientèle et le droit au bail sont également récupérés par Afriland First Bank.

Les contrats de 113 agents de la Fibank sont résiliés dans le cadre de la liquidation. Leurs droits sociaux seront calculés par le liquidateur en concertation avec l'Inspection de travail et le syndicat. A l'issue des calculs, ils pourront ainsi être payés dans les délais requis.

Cependant, Afriland First Bank, nouvel acquéreur, s'est engagée à recruter certains des anciens effectifs de la banque liquidée selon les nouvelles conditions.

L'Institut d'émission rassure que dans le cadre du traitement des situations de crise qui fragilisent certains établissements bancaires du système financier congolais, des efforts sont déployés en vue de protéger l'épargne des déposants. Dans ce contexte, il est demandé aux déposants de ne pas céder à la panique et de continuer à faire confiance aux banques agréés de la place.

Par le truchement de son gouverneur, la BCC demande ainsi aux actionnaires, administrateurs, déposants et toute personne disposant à titre quelconque d'un droit sur les fonds ou avoirs conservés ou détenus par la Fibank RDC SA, de faire valoir leurs créances en application des dispositions de l'article 64 de la loi bancaire, au liquidateur dans un délai de 60 jours.