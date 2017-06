Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - L'Ecofin hausse de 1% les recettes courantes du budget 2017

Pour le salaire d'un montant de 100 dollars américains, les agents de l'Etat, payés en francs congolais, continuaient de toucher une enveloppe de 93 000 Fc. Ce qui équivalait à une baisse de salaire (40%) et qui pouvait être encore plus importante si le taux de change n'était pas maîtrisé.

Par ailleurs, la commission Ecofin de l'Assemblée nationale s'affiche plus optimiste que le gouvernement. Elle annonce que les agents et fonctionnaires de l'Etat toucheront désormais leurs salaires au taux de 1452 Fc, dès fin juillet.

En vue d'établir le niveau réel des réalisations de leurs recettes, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire ainsi que les établissements de santé sont invités à transmettre leurs réalisations à la Direction de la préparation et du suivi du budget (DPSB).

Appelé à assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution de la loi de finances 2017, l'Assemblée nationale recommande d'ores et déjà au gouvernement d'impliquer les Fonds spéciaux et les régies financières en amont dans l'élaboration du projet de loi de finances de l'année dans l'objectif de crédibiliser leurs assignations.

Le projet de loi de finances pour l'exercice 2017 a été adopté vendredi 9 juin à l'Assemblée nationale et transmis au Sénat pour seconde lecture. C'était après l'approbation en plénière des conclusions de la commission Economique, financière et contrôle budgétaire (Ecofin-CB) qui a retravaillé les prévisions présentées par le gouvernement.

