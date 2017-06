Congo-Kinshasa: Salaires des fonctionnaires - Le sénateur Djoli dénonce «l'escroquerie de l'Etat»

Il a par ailleurs conseillé au gouvernement Tshibala de se concentrer sur les objectifs à court terme. «Vous n'allez pas vous lancer dans la construction des palais, de bibliothèques de l'Assemblée nationale... Le peu de moyens que nous avons, nous organisons les élections et le pouvoir qui viendra va alors se lancer dans des objectifs en matière agricole et autres», a recommandé Jacques Djoli.

«Comment dire que vous allez avoir le taux de change à fin exercice, c'est-à-dire en décembre, à 1700 francs congolais le dollar; alors qu'aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 1500 [francs le dollar] ? Et le prix d'essence à la pompe est déjà à 1730 francs. Donc, ce n'est pas réaliste!», affirme M. Djoli.

En raison de la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat dévaluent au quotidien. Jacques Djoli estime que le projet de budget 2017, présenté par le ministre d'Etat à charge du budget, Pierre Kangudia, manquait de réalisme et de crédibilité.

Il faut arriver à résoudre cette question-là en mettant le curseur à plus ou moins 1460 francs. Et l'Assemblée nationale a demandé que ça soit fait», a déclaré le sénateur du Mouvement de libération du Congo (MLC), parti de l'opposition.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.