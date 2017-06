Congo-Kinshasa: L'INA et le CWB honorent Tabu Ley, Lutumba, Kabasele, Luambo...

Revenant sur des extraits du texte de Yoka, il a insisté sur particularité de l'INA, censée être une antenne sensible directionnelle chargée de récolter ce qui est sensible et beau en et ailleurs pour le diffuser.

En réalisant rumba parade, volumes 1 et 2, on veut simplement faire devoir de mémoire.

La particularité du travail réalisé par l'INA et le CWB, a Yoka, est d'avoir réussi à faire le décodage et l'encodage œuvres retenues.

Pour ce « remake », l'INA et consorts ont jeté leur dévolu sur Luambo Makiadi (Polo, Liwa ya Wetshi), Lutumba ( Mabele, Maya), Bombenga( Lipopo ya banganga), Tabu Ley ( Mokolo nakokufa, Bato ya Congo), Jeef Kabasele (Carrefour Addis Abeba), Tshala Mwana (Malu), Mpongo Love (Bakake), Mayaula (Chérie Bondowe) et Koffi(Phaseur).

Après un premier ballon d'essai en 2014, l'INA, le Centre Wallonie Bruxelles « CWB » et d'autres structures comme le CMCT reviennent à la charge avec la publication du second recueil des partitions musicales de la rumba congolaise.

