Congo-Kinshasa: L'An I du Rassemblement - « Les élections ne sont pas un don d'un acteur politique... »

Après avoir rappelé les péripéties de sa création à Genval, près de Bruxelles, il y a une année, et les principaux objectifs de sa création, à savoir le respect de la Constitution, la tenue d'élections démocratiques, transparentes et apaisées en vue de la succession de l'actuel Chef de l'Etat, arrivé à la fin de son second et dernier mandat, la restauration de l'Etat de droit, et ceux du premier Conclave du Rassemblée fondés sur l'impératif de l'organisation d'un véritable dialogue entre acteurs politiques congolais, le refus du glissement du mandat présidentiel au-delà du 19 décembre 2016, il a déploré le sabotage systématique de l'Accord du 31 décembre 2016 par la famille politique du Chef de l'Etat.

