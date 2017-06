Congo-Kinshasa: Conclave de l'Opposition à Kinshasa - La vision de François Lumumba

opinion

Suite à la dernière interview du Chef de l'Etat accordée au magazine Die Spiegel, les gens avertis ne peuvent que se demander pourquoi à un magazine allemand. C'est une autre histoire à laquelle on reviendra.

Concernant son interview audit magazine, sans être un génie, tout le monde comprendra ce qu'a toujours été sa stratégie, à savoir donner l'espoir et embrouiller, avec parfois des propos contradictoires ou ironiques ; pour gagner du temps, dans l'espoir d'avoir le d'affaiblir l'opposition par tous les moyens que vous connaissez.

Et cela tombe bien à point juste avant le conclave de l'Opposition. Comme qui dirait, à quelque chose, malheur est bon. Cela confirme, pour la énième fois, son objectif de se pérenniser au pouvoir pour le pouvoir. Et il est plus que temps pour l'Opposition de prendre en compte cette donne et redéfinir sa stratégie, en tenant compte de ses aspects objectifs et subjectifs, pour gagner les élections par l'alternance démocratique, en vue de la réalisation de l'alternative socioéconomique et de réqualifier le rôle du Congo à travers le monde, et plus précisément en Afrique.Suite à ce constat, que faire ? Nous devons avoir le courage d'autocritique, afin de réaliser notre stratégie pour éradiquer la dictature.

Et d'emblée, à côté de l'exigence d'appliquer l'Accord de la Saint Sylvestre, il est impératif de renforcer nos rapports avec tous les Opposants à travers notre pays, qui ne sont pas forcément du Rassemblement, mais ont la même approche que nous, tout en veillant ne pas rassembler sans trier.Nous devons agir vite, parce que la gestion catastrophique dans laquelle le pays est plongé (crise constitutionnelle, crise politique et marasme socioéconomique) confirme notre approche. La situation est grave, cela va très mal.

A bon entendeur, SALUT!!!