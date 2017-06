Burkina Faso: Palais royal de Ouahigouya - 4 chefs reçoivent les bénédictions de Naaba Kiiba

Dans la soirée du samedi 10 juin 2017, le palais royal du Yatenga a vibré au rythme de la musique traditionnelle. Et pour cause, 4 chefs ont été intronisés officiellement pour exercer la royauté dans leurs localités. Et c'est le Tom Naaba Guigma du Yatenga qui a procédé à leur intronisation en présence des parents, amis et connaissances des bénéficiaires.

La liste des chefs traditionnels a grossi ce jour 10 juin 2017, avec l'intronisation officielle de 4 chefs traditionnels. Il s'agit de Naaba Koom du village de Guiri-Guiri de Gourcy, de Naaba Kossodo du village de Mogombouli de Namissiguima, de Naaba Koanga du village de Rambo de Namissiguima et de Naaba Woabga de Peela du secteur 13 de Ouahigouya. Cette cérémonie a été riche en couleurs et célébrée au rythme de la musique et de la danse traditionnelles avec la troupe Relwendé de Gourcy venue spécialement pour l'événement.

Tous de blanc vêtus, la tête bien rasée, les futurs bénéficiaires se distinguaient des autres et ne pouvaient passer inaperçus malgré le monde fou dans le palais. Prévue pour 16h, c'est finalement à 18h 30mn que la cérémonie officielle a débuté. Le moment tant attendu est enfin là. On pouvait entendre dans la foule des gens chuchoter : pourvu que ça marche. Et cela pour dire qu'on peut voir sa requête d'intronisation refusée ou reportée pour des motifs valables.

Au nom de Naaba Kiiba, Roi du Yatenga, le Tom Naaba Guigma, par ailleurs commis à la tâche d'intronisation de tout chef qui relève du royaume du Yatenga, a procédé à la vérification de la présence des futurs bénéficiaires. Et tour à tour, il a procédé à l'intronisation par des rites traditionnels. Après avoir prodigué des conseils, le Tom Naaba Guigma applique de la terre sur la tête des bénéficiaires. C'est ce dernier geste qui montre que la requête est acceptée. C'est un rituel qui vous donne plein pouvoir d'exercer en toute quiétude la royauté dans votre localité.

Le Tom Naaba Guigma a rappelé aux chefs traditionnels nouvellement installés que la royauté appartient au peuple. Et elle doit être gérée avec le peuple et pour le peuple dans la transparence et le pardon. « L'application de la terre sur la tête des intronisés est le signe que Dieu a accepté, Naaba Kiiba a accepté, et tant qu'on n'applique pas la terre sur la tête, tu ne peux pas exercer la royauté », a-t-il conclu.

C'est après la cérémonie d'intronisation qu'est intervenue la sortie de Naaba Kiiba hors du palais. Il a reçu les nouveaux chefs de son royaume, les a félicités et prononcé des bénédictions pour une bonne gestion de la royauté.

Tout le monde voulait immortaliser l'événement. La cérémonie a pris fin autour de 19h par des pas de danse et des cris de joie.