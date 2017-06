Cote d'Ivoire: Hommage à Tioté/Newcastle - Pétition pour que le N° 24 ne soit plus attribué

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

L'on se rappelle bien que depuis l'annonce du décès du joueur, plusieurs messages d'hommage à l'endroit de celui-ci qui est considéré comme « une légende de Newcastle » fussent de partout. Il s'agit de ceux d'amis, de coéquipiers et de compatriotes joueurs tels que Drogba Didier, Yaya Touré, Gervinho, Tiéné Siaka, Serge Aurier, etc.

Tout comme ces supporters qui veulent saluer la mémoire de l'Éléphant à leur façon, Marc Wilmots et ses poulains jouent gros ce 10 juin au stade de la paix de Bouaké face à la Guinée, dans le cadre de la première journée de la Can 2019. Ils entendent gagner pour cette mémoire de Tioté.

Les supporters du club anglais Newcastle veulent un hommage et non des moindres à l'international Cheik Tioté. Ils ont donc lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour que le numéro de maillot, 24, qu'arborait l'Ivoirien « ne soit plus plus attribué », rapporte ce jeudi 8 juin 2017, afrikfoot.com.

