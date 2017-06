Burkina Faso: Municipales partielles et complémentaires - Le Conseil d'Etat approuve les résultats

Conformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution, le Conseil d'Etat a proclamé, le samedi 10 juin 2017 à Ouagadougou, les résultats définitifs des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai 2017.

Après examen des rapports de ses délégués, le Conseil d'Etat a proclamé, le samedi 10 juin 2017, les résultats définitifs des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai dernier. Aux dires du premier président de l'institution, Souleymane Coulibaly, il n'y a pas de grande disparité entre les résultats partiels de la CENI et les résultats définitifs du Conseil d'Etat. « Nous avons constaté une différence dans deux ou trois sièges mais qui n'influence en rien les résultats. C'était bien organisé et nous nous sommes retrouvés avec les mêmes chiffres que la CENI », a relevé le premier président.

Il a apprécié la nette amélioration du dispositif mis en place pour la reprise de ces élections municipales. Mais, il a soutenu que certaines insuffisances relevées lors du scrutin du 22 mai 2016 ont persisté, notamment l'emplacement des bureaux de vote sous des hangars ou des arbres, la disposition d'isoloirs qui ne préserve pas le secret du vote de l'électeur, l'insuffisance d'éclairage, la difficulté d'accès et d'identification des bureaux de vote. Quant aux irrégularités, le président Coulibaly a affirmé que n'étant pas de nature à entacher la sincérité du scrutin et à influer les résultats, le Conseil d'Etat n'a procédé à aucune annulation.

Toutefois, le Conseil a fait des recommandations en vue d'améliorer les prochains scrutins (voir encadré). Quant aux recours, ils ont concerné, selon M. Coulibaly, la validation des bulletins de vote nuls de certains bureaux de vote, des mésententes entre le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) et le Parti pour la démocratie et le socialisme/METBA Séytenga et qui ont permis au NTD de partager les deux sièges avec le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).