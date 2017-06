Burkina Faso: Le Premier ministre chez le Moogho Naaba

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo ont échangé sur les valeurs cardinales de paix au Burkina Faso, au cours d'une audience, à Ouagadougou, le vendredi 9 juin 2017.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a renouvelé sa confiance à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. En effet, une deuxième audience lui a été accordée, depuis sa venue à la tête du gouvernement, par le souverain des Moosé, le vendredi 9 juin 2017, au palais royal. Après avoir été accueilli ‘'honorablement" à l'entrée du palais par une délégation du roi, le chef du gouvernement a eu un entretien de près de 40 mn avec Sa Majesté. «C'est toujours un plaisir renouvelé de venir me ressourcer auprès des autorités coutumières et culturelles du Burkina Faso», a-t-il déclaré à sa sortie d'audience. L'hôte du jour a, en outre, précisé que les échanges ont porté sur la situation nationale. «L'histoire nous a montré que dans beaucoup de pays, des divergences peuvent être sources de conflits malheureux. Nous avons la chance au Burkina Faso, grâce aux valeurs qui fondent notre culture, notre société est épargnée de ce type de malheurs», a-t-il rappelé.

Il s'est agi, pour le Premier ministre de demander, au Moogho Naaba Baongho, des bénédictions afin que la paix, l'entente, la cohésion sociale et la solidarité qui sont des valeurs et dont les dépositaires sont les notables et les coutumiers, règnent dans un Burkina Faso prospère. «Il faut savoir cultiver et préserver ce capital qui est la paix», a-t-il indiqué. Le Premier ministre Thiéba a aussi évoqué la modestie, l'humilité, le sens du travail bien fait, le sens de la vérité et de l'honneur comme des éléments fondamentaux de la grandeur du pays des Hommes intègres. «Ce sont des valeurs que nos ancêtres nous ont léguées et nous devons continuer à les cultiver et à les léguer à notre tour aux générations futures.

Car, ce sont elles qui durent et qui dureront à tout jamais pour un Burkina Faso éternel». Le chef du gouvernement a précisé qu'il est venu puiser à ces sources pour remplir la mission à lui confiée par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à savoir la coordination de l'action du gouvernement et la mise en œuvre réussie du Plan national de développement économique et social (PNDES). Cette visite de Paul Kaba Thiéba repose, à ses dires, sur la sobriété et la grande sagesse de Sa Majesté qui est attachée à la vérité, à l'unité et à la solidarité nationales.

Ces éléments qualitatifs qui consolident la paix en général au Burkina Faso sont aussi, a-t-il souligné, très chers au président du Faso, des valeurs que le gouvernement entend également perpétuer. A la question de savoir s'il est venu prêter allégeance au Moogho Naaba, le Premier ministre a, entre rires et hésitations, clamé que ‘'ce sont les Mossé qui doivent faire allégeance et pas le contraire".