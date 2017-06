Cameroun: Eliminatoires CAN 2019 - Le pays tient son rang

Les Lions en tête du groupe B après leur victoire 1-0 sur le Maroc samedi dernier à Yaoundé. Un dégagement en catastrophe de Teikeu et Vincent Aboubakar récupère le ballon pratiquement à la moitié du terrain. L'attaquant camerounais va ensuite résister au retour des défenseurs marocains pour tromper El Kajoui Mounir.

On joue la 29e min et le Cameroun vient d'ouvrir le score, enflammant du coup une partie un peu ennuyeuse. De quoi réveiller donc les supporters du stade Omnisports de Yaoundé qui n'ont pourtant pas fait le rappel des grands jours. C'est en effet dans une cuvette de Mfandena à moitié vide que les Lions indomptable ont lancé la campagne qualificative de la Coupe d'Afrique des nations 2019, face au Maroc. Un premier match donc ponctué par une victoire, 1-0, grâce à ce but de Vincent Aboubakar.

La victoire n'était pourtant pas impérative pour les champions d'Afrique, déjà qualifiés pour la prochaine CAN en tant que hôtes de la compétition. Mais elle était nécessaire pour le moral des troupes qui s'engagent dans quelques jours à la Coupe des confédérations en Russie. Pour Hugo Broos, le sélectionneur national du Cameroun, il s'agissait aussi d'un bon match de préparation. C'est pour cela qu'il a aligné un Onze, qu'on connait déjà un peu, qui se rapproche certainement de celui qu'on verra face au Chili.

La seule nouveauté résidait dans la titularisation de Franck Zambo Anguissa au milieu de terrain. Globalement, s'il y a eu des déchets dans le jeu, une baisse de régime en seconde période avec le bloc qui a reculé, un manque d'efficacité devant le but malgré les accélérations de Bassogog, on peut se réjouir de ces Lions qui ont su se montrer efficaces, en marquant quand il le fallait. Ils ont surtout su gérer la suite de la rencontre, pliant sans jamais rompre, comme l'a reconnu le capitaine Benjamin Moukandjo.

Le milieu de terrain a été présent dans la récupération et la relance. Et Fai Collins, titularisé sur le côté droit de la défense, a été un des métronomes de l'équipe. Peu sollicité en première période, Fabrice Ondoa a sorti deux parades de classe (57e et 89e min) dont il a le secret. Le collectif camerounais est bien huilé et Franck Zambo Anguissa s'est fondu dans le système voulu par Hugo Broos. Le Cameroun disputait son premier match officiel. Depuis leur sacre en février dernier au Gabon, les champions d'Afrique ont bien tenu leur rang. En tout cas, le public camerounais a visiblement pris du plaisir à regarder cette équipe évoluer. Elle qui occupe la première place du groupe B, avec le Malawi. Seul hic, la sortie sur blessure d'Ambroise Oyongo Bitolo en début de rencontre.

Les Lions indomptables ont quitté Yaoundé hier en fin de matinée en direction de l'Espagne. Ils disputent un dernier match amical mardi prochain contre la Colombie avant de mettre le cap sur la Russie. L'occasion, avant le départ, pour le Team Press Officier, Vincent de Paul Atangana, d'affirmer qu'il « n'y a pas de problèmes de primes au sein des Lions indomptables » après les rumeurs de mésentente à ce sujet ces derniers jours. Le sélectionneur national Hugo Broos, devant la presse, a préféré rappeler que cette question « ne concerne que l'équipe ».