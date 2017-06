Cameroun: Editions Sopecam - Auteur et public en accord parfait

« Il ne s'agit pas d'un impressionalisme juridique mais plutôt d'exercices pratiques innovants tirés des situations vécues par les étudiants et le lecteur », explique l'auteur. L'auteur a fait une incursion dans le terrorisme international qui intéresse les Camerounais. En ce sens que le pays est concerné et douloureusement frappé. Dès lors, se pose la question de savoir comment peut-on, dans ce cas, lutter contre le terrorisme sans limiter les droits de l'Homme ? » La réponse à cette épineuse question se trouve dans les multiples analyses proposées dans le manuel offrant la juste proportion sur la pratique des grands Etats.

