Cameroun: Ngaoundéré / Garoua - On améliore l'état de la route

Le second volet des prestations a consisté en la construction des infrastructures sociales dont 33 blocs de deux salles de classes; vingt-cinq forages; 2 180 table-bancs ; 1800 mètres linéaires de clôture devant les écoles à proximité de la Route Nationale N°1 entre Tchabal et Mayo Bocki et l'aménagement de 22 latrines.

C'était lors de la descente effectuée sur le site par la commission de réception constituée le 16 mai 2017, par le ministre des Travaux publics, maître d'ouvrage. L'on retient que deux types de prestations ont été réalisées sur l'ensemble de l'itinéraire : la réhabilitation et l'élargissement de la falaise de Mbé sur 10 km ; l'amélioration de l'axe routier Ngaoundéré-Garoua sur la Nationale N°1; la construction de neuf ouvrages d'art dont quatre dalots et cinq ponts.

