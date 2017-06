Cote d'Ivoire: Liberté de la presse - Des mesures à prendre pour garantir la sécurité de votre source

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

Qu'est ce qui est nécessaire de faire pour s'assurer que les sources et les données des journalistes soient à l'abri et bien protégées ? C'est à toutes ces interrogations que l'auteur répond en aidant les journalistes à communiquer avec leur source tout en protégeant leurs données sensibles. Dans ce guide très utile, les journalistes apprendront également comment devenir anonyme en ligne et surtout comment protéger ses emails? Lire la suite.

Au regard des récentes découvertes sur la surveillance des citoyens, et notamment des journalistes et de leurs sources, il faut avouer que ce document constitue un instrument essentiel pour la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier.

