Cote d'Ivoire: Insertion des enfants sourds - Une ONG sensibilise les parents

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher.

« Nous avons intérêt à le faire pour que nous arrivions à les cerner et ensuite porter leur problèmes devant les autorités car des initiatives et la volonté politique existent » a exhorté Tano Kouassi

Avant d'inviter les uns et les autres à pouvoir comprendre les enfants, les accepter ensuite poser les réels problèmes afin de les insérer dans le cursus social et pouvoir vraiment les prendre en charge.

« C'est pour donc combler ce vide que nous nous sommes organisés pour sensibiliser et emmener les parents à accepter ses enfants. Aussi il s'agit de lutter pour le bien-être et la prise en charge des enfants sourds » a-t-il indiqué.

