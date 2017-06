Cote d'Ivoire: Expo Bazouam - Diplomates et parlementaires séduits

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

Invités surprises et spéciaux les officiels ont écouté l'intervention des créateurs Dorris, habitués des causes citoyennes et GauZ' qui ont expliqué leur démarche de sortir des galeries feutrées et faire avancer les choses vaille que vaille, avec pour atout leur esprit novateur qui rencontre l'assentiment d'âmes à l'écoute comme Abass de Magic studio, Kara Touré d'Indigo, Venance Konan de Fraternité Matin, Dominique Kacou de la Cie.

Travailleurs de l'ombre au soleil, ces derniers, extirpés de l'anonymat, ont désormais des visages connus. Et des noms qui vont avec. Avec donc Daourou Joachim Honoré, ébéniste, Gbogou Saki "Michel", ponceur Congo Alassane "Kaman", bronzier, Raoul Zankran, commerçant pour ne citer que quelques-uns, les ambassadeurs ont sympathisé, ont parlé d'artisanat. Avec surtout Coulibaly Wagnrin, sculpteur et président de l'association.

