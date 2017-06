Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire-Guinée / L'homme du match - Doumbia et Gbamin dans la grisaille

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

Maxwell Cornet qui a eu des occasions franches de but a manqué de calme et d'application devant le but. Heureusement que Seydou Doumbia avait suivi son mouvement sur le deuxième but ivoirien. Excentré sur le côté, Sio Giovanni a eu du mal à faire la différence malgré ses nombreuses permutations.

Les deux autres éléments de ce secteur, Séri Jean Michael et Franck Kessié, ont manqué de fraîcheur physique et n'ont pas été présents aux duels. Contrairement à ses habitudes, le nouveau milieu de terrain du Milan AC a manqué également de justesse technique.

La note aurait été plus salée pour Wilfried Kanon et ses coéquipiers si Gbohouo n'avait pas sauvé une occasion nette de Soumah Seydou dans les ultimes minutes de la rencontre.

Serge Aurier, à droite, Adama Traoré à gauche et les deux centraux étant trop souvent hésitants, ont manqué de coordination et ont été passables sur le plan technique.

Un manque de sérénité qui a mis en confiance les attaquants guinéens qui ont en plus bénéficié d'une passivité du groupe sur certaines actions. Notamment sur le troisième but de Kéita Naby.

