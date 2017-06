Cote d'Ivoire: Women in Media Network - La section ivoirienne est née

L'association rejoint un réseau créé par la fondation Graça Machel dans plusieurs pays africains pour porter la voix des femmes.

Une nouvelle association des femmes journalistes et des professionnelles de la communication a été portée sur les fonts baptismaux.

En effet, la section ivoirienne de Women in Media Network a vu le jour, le 10 juin, à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue à l'institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) à Cocody.

La rencontre était placée sous le parrainage de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Namizata Sangaré, qui, au vu des objectifs de Women in média Network, a accepté d'être la marraine de la section ivoirienne. Il faut savoir que Graça Machel est la fondatrice de ce pool de femmes journalistes à travers sa fondation.

Après l'adoption des textes, c'est Oumou Dosso, journaliste et directrice de la communication et des relations publiques au ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a été portée à la tête de cette nouvelle association.

«Je voudrais remercier toutes les consœurs ici présentes pour cette élection et dire que solidairement, nous devons, dans le droit fil des Women in Media Network (WIMN), voir dans la naissance de la section ivoirienne, une plateforme dynamique pour donner plus de visibilité et de lisibilité aux actions des femmes et des enfants.

Il s'agira pour nous, certes, de montrer le meilleur de ce qui se passe dans notre pays en faveur ou par les femmes et les enfants, et le moins bien aussi ! Parce que nous visons la transformation sociale pour une société plus humaine», a-t-elle indiqué.

La section ivoirienne a pour objet, entre autres, de relater des histoires de femmes et d'enfants de manière novatrice, de sorte à refléter de façon différente la présentation actuelle sur les femmes et les enfants dans les médias.

Tirer profit des ressources existantes de la Fondation Graça Machel et accéder aux différents réseaux pour réaliser sa vision et réussir sa mission. Même si son domaine d'activité n'a rien d'original, de nombreux chantiers restent encore à ouvrir, pour porter à la lumière les entraves, consolider les acquis et donner à voir les modèles de réussite.

Wimn est certes une nouvelle organisation, mais ses membres fondateurs se refusent à en faire simplement une association de plus dans le milieu associatif, notamment de la presse.

C'est pourquoi, à peine créée, elle a élaboré un plan d'action et défini un programme d'activité pour les prochains mois. Sur cet agenda, figure en bonne place la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin.

A cette occasion, la présidente a exhorté les membres à se pencher sur la situation des enfants organisés en bande et en conflit avec la loi pour coller à l'actualité nationale marquée par le lancement de la deuxième phase de « l'opération épervier » lancée par le gouvernement pour lutter contre la recrudescence de la violence dans certaines communes et dont les acteurs sont de jeunes enfants.