Cote d'Ivoire: Après la défaite des éléphants - Des joueurs se prononcent

Éric Bailly (éléphants) : « Rien n'est encore joué »

Nous avons manqué de concentration. Après le (2-1), nous avions le match en main. Mais on a vite relâché et les Guinéens ont pris le contrôle du match. Ce sont des joueurs de qualité.

Personnellement, j'assume, je me mets au-devant des choses en tant que membre de cette défense pour dire que nous n'avons pas été bons. Je ne voudrais pas non plus m'étaler sur le cas des absents.

Gervinho n'est pas là, certes, mais il y avait des personnes qui avaient des qualités pour jouer ce match. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. On doit tout simplement relever la tête et penser à l'avenir. Nous devons travailler et avancer, parce que rien n'est encore joué dans ce groupe.

Séri Jean Michaël (éléphants) : « Nous n'avons pas été rigoureux »

Nous n'avons pas été présents dans ce match. Beaucoup de nouveaux joueurs ont intégré le groupe. Ce n'est pas une question d'assimilation du système du nouveau coach mais plutôt une question d'envie de jouer et de rigueur.

Nous n'avons pas été assez rigoureux pour faire déjouer l'adversaire. Nous avons fait une bonne demi-heure. Si on avait pu concrétiser toutes les opportunités qu'on s'était créées, on ne serait pas à ce stade-là.

Je demande aux Ivoiriens de ne pas se décourager, parce que nous allons nous qualifier. Nous mettrons tous les ingrédients qu'il faut pour atteindre cet objectif.

Kanfory Lappé Bangoura / (Entraîneur de la Guinée) : « Nous étions plus forts mentalement »

Nous sommes très heureux parce que nous avons pris une option par rapport à la qualification. Quand je fais l'historique des oppositions entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sur les dix dernières rencontres, je me rends compte que la Côte d'Ivoire a remporté quatre matches pour deux matches nuls.

En battant la Côte d'Ivoire chez elle, c'est un sentiment de satisfaction et de joie pour les joueurs, ma famille et moi. Mais c'est loin d'être encore joué pour la qualification.

Florentin Pogba / (Capitaine de la Guinée) : « Notre victoire est méritée »

Notre victoire est méritée au vu de la physionomie du match. Surtout en deuxième mi-temps où nous avons plus tenu physiquement que nos adversaires. La force du football guinéen, c'est la technique.

Aujourd'hui, nous avons démontré qu'au plan mental, nous avions des ressources. La Côte d'Ivoire ne nous a pas facilité la tâche sur ce match, mais nous nous sommes donné les moyens pour l'emporter.