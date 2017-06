Sénégal: Macky Sall et Macron échangent sur divers sujets

Emmanuel Macron a indiqué "l'attachement" de la France et du Sénégal à l'Accord de Paris sur le climat, au renforcement des secteurs de l'éducation et de la formation, ainsi qu'à la lutte contre le fondamentalisme.

Auparavant, Emmanuel Macron a salué "la relation bilatérale extrêmement forte" entre la France et le Sénégal dont il a mis en exergue "la solidité et l'attractivité économiques" grâce aux projets d'infrastructures comme le TER, les énergies renouvelables, la création d'une nouvelle compagnie aérienne, etc.

Dans un discours retransmis par le site d'information afrique.midi.com, Macky Sall a salué "la coopération bilatérale sans nuage" entre la France et le Sénégal, et rappelé les accords signés avec les autorités françaises lors de sa visite d'Etat en novembre, à Paris.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.