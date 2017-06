Sénégal: L'amir de la JIR invite à combler le fossé séparant le temporel et le spirituel

Aujourd'hui, "beaucoup d'hommes religieux ont compris que c'était une duperie, et commencent à s'investir en politique". Il a cité les exemples de Serigne Mansour Sy Diamil de Tivaouane, de Serigne Modou Kara de Touba, de l'imam Mbaye Niang, des prédicateurs qui ont créé leur propre parti. Les politiciens ont aussi compris la tromperie et sont allés faire allégeance à des religieux, a-t-il poursuivi.

"C'est un fossé qui existe entre nous et qu'il faut combler et que chacun continue de jouer le rôle qui est le sien : président et imam, ministre et imam, il n'y a aucune contradiction", soutient-il.

Invitant à une "compréhension plus large" de la religion, au-delà des actes cultuels proprement dits que sont la prière la zakat, le pèlerinage et le jeûne, qui couvre tous les aspects de la vie, il a estimé qu'une meilleure compréhension de l'islam comme "système complet" de vie, peut permettre aux musulmans d'améliorer leur quotidien.

Tambacounda — L'amir de la Jamatou Ibadou Rahmane (JIR), Abdoulaye Lam, a invité, dimanche à Tambacounda, les politiques et les religieux à combler le fossé qui sépare le spirituel et le temporel, pour mieux travailler au profit de la société.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.