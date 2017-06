Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Ils décapent le bitume et disparaissent

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

On peut citer, entre autres, la voie de la grande mosquée à Dioulakro, la voie de la Fondation, l'axe Petit café-Vieux Simon-Jean Paul II au quartier Assabou, lycée-Carrefour dangereux-pharmacie 220 au quartier N'zuessy, etc.

Des hommes en chasubles et coiffés de casques, des rubans et autres appareils en main, identifiaient des points critiques tout en faisant des marquages sur le bitume. Des machines faisaient des va-et-vient. Ils décapaient le bitume au niveau des points critiques marqués par les techniciens. Ce, à la grande satisfaction des usagers qui s'attendaient à une fière allure de la voirie de Yamoussoukro.

Il y a plus d'un an, les automobilistes et les populations étaient heureux d'apercevoir des entreprises à la tâche sur certaines voies de la capitale politique et administrative.

