Ile Maurice: Parlement - Coup d'envoi des débats budgétaires ce lundi

Par ailleurs, lors de la tranche de questions réservée aux ministres, le backbencher du gouvernement, Sudesh Rughoobur, demandera à l'Attorney General, Ravi Yerrigadoo, d'obtenir des informations, auprès du Master and Registrar, sur les raisons du délai des procès en cour. Quant à la députée du PMSD, Aurore Perraud, elle réclamera à la ministre de l'Intégration sociale des informations sur la distribution de cash grants à la place des fournitures scolaires dans les régions les plus démunies.

Par ailleurs, la séance de mardi promet d'être très animée. La tranche de questions réservées au Premier ministre ne comprend que huit questions. Mais celles-ci proviennent toutes des membres de l'opposition. Notamment de Shakeel Mohamed, Reza Uteem et Vedy Baloomoody. Ce dernier interrogera Pravind Jugnauth sur Landscope Mauritius Ltd.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.