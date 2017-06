Togo: « Ce n'est pas encore la meilleure solution », Dr Georges William KOUESSAN

Pour les réformes et plus de sérénité dans le combat politique de l'opposition, le groupe de six et le Cap 2015 se sont unis la semaine dernière. Mais, Santé du Peuple » du Docteur Georges William KOUESSAN dit ne pas en faire partie parce qu'étant pas encore la meilleure solution pour la situation politique togolaise.

« Quand on sortait de Cap 2015 en 2015, on demandait la mise en veilleuse de Cap 2015 histoire de créer un grand vase de l'opposition, afin de rassembler toute l'opposition », a rappelé ce matin sur Victoire Fm Dr Georges William KOUESSAN, Président du parti « Santé du Peuple ».

Il est nécessaire de passer par cette procédure car, explique-t-il, « on estimait que la présence de Cap 2015 allait rendre les choses un peu plus difficile car les gens avaient fait campagne contre le Cap 2015 ».

Avec donc ce principe, même le parti salue la création du groupe des six ou la fusion entre ce groupe et le Cap 2015, « il était difficile pour nous d'y adhérer car on serait encore en déphasage avec notre déclaration ». le parti persiste et signe que « la meilleure chose c'est de créer une grand vase qui fédère toute l'opposition », a conclu Dr KOUESSAN.