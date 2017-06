Sénégal: France - La lutte contre le terrorisme au menu de la rencontre Macron-Sall

Arrêter la fuite des cerveaux dans le domaine des sciences en Afrique. C'est l'un des objectifs du Next Einstein… Plus »

Au menu des discussions également le climat désormais au cœur des projets de coopération pour Emmanuel Macron : « Nos deux pays ont réaffirmé leur attachement à l'accord de Paris. Et c'est un défi extrêmement important que nous confirmerons dans les différents forums diplomatiques et par l'action que nous mènerons dans nos pays et nos régions ».

Le président sénégalais était reçu à l'Elysée, ce lundi matin, avant de s'envoler pour l'Allemagne où il doit participer à la réunion préparatoire au G20. Macky Sall et Emmanuel Macron ont passé en revue les grands dossiers de coopération: lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariats économiques.

