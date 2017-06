Cameroun: Excellence scolaire 2017 - Eric Niat déniche le pressenti 1er au Baccalauréat camerounais

Excellence scolaire 2017 : Eric Niat déniche le pressenti 1er au Baccalauréat camerounais. Le porte-parole de la Fondation Niat ne s'attendait pas à une telle surprise. Découvrir ce petit génie ! Nonchalant, mais mathématicien- physicien hors pair. Le gamin marche sur un nuage...

Né le 21 février 1999, Emmanuel Gnabeyeu, élève en classe de Terminal C au Lycée classique de Bangangté, attend sereinement que l'office du Bacc proclame les résultats. Ses notes de classe le pressentent on ne peut plus grand favori à la première marche du podium du plus fort de la session Bacc 2017. En attendant, Eric Niat lui a déjà tout promis... L'annonce a été faite au vu et au su de tous. « Le président du Sénat est au courant de tes performances scolaires. A ce titre, la Fondation Niat t'offrira une bourse académique dans l'institution que tu auras choisie. Nous n'attendons plus que le Bacc qui ne sera qu'une formalité », dixit Eric Niat. Une bonne nouvelle pour lui et pour ses tuteurs. Des gens qui le connaissent pensent que « Eric Niat peut être le tournant de sa vie. Nous connaissons sa stature sociale. Il a vraiment besoin du soutien ».

Une histoire de cop's

Les deux hommes se sont rencontrés ce samedi 10 juin 2017, à l'occasion de la première édition de l' « Excellence Scolaire Fondation Niat ». Très discret, le proviseur reconnait qu' « il a pris la parole pour la première fois en public. Celui-là a un talent à l'état naturel. Il finit avec 18,50 de moyenne en classe. Ce n'est pas donnée en Terminal C ». Pour sonner le glas, il a déjà reçu deux téléphones androïdes pour faire des recherches mobiles. Ses camardes du lycée classique de Bangangté et de 5 autres établissements de la même ville qui se sont aussi illustrés, ont également reçus le précieux sésame.

Dans la même veine, 45 élèves du secondaire (classes d'examens) ont été primés par la Fondation Niat. Les enseignants et les responsables 'établissements n'ont pas été lésés. En leurs remettant une enveloppes qu'il a qualifiée de symbolique, mais dont le montant a fait l'objet d'un standing ovation, Eric Niat a estimé que « les performances des élèves sont les fruits de vos prouesses. Je vous exhorte à continuer ainsi et à honorer la mémoire active du Président de la République, S.E.M Paul Biya qui a fait de l'éducation de la jeunesse sa plus grande priorité. Vos enseignements doivent allier la morale et la citoyenneté, dont notre cher et beau pays le Cameroun en a besoin pour davantage s'affirmer sur le plan international ».

Une fête de trop ?

Comment ne pas confondre cette action de la Fondation Niat à la Fête de l'Excellence Scolaire du Ndé ? A cette question des journalistes, les réponses données par Eric Niat et par le Dr Serge Djampou, chef du département pédagogie à la Fondation Niat, se rejoignent : les deux soutiennent que l' « Excellence scolaire Fondation Niat est l'aboutissement d'une politique de développement pensée par une personne morale. C'est pour saluer la mémoire du défunt Dr Niat, qui avait demandé à ses enfants de perpétuer ses œuvres dans l'éducation de la jeunesse entre autres. Alors que le FESN est la fédération des forces de l'élite et des amis du Ndé. Niat Njifenji Marcel est le parrain institué de la FESN.

Donc ce sera des efforts supplémentaires à la reconnaissance de la performance académique aux enfants du Cameroun qui fréquentent dans le département du Ndé ». Voila qui est dit et qui a mis un terme à la première édition de l'excellence scolaire Fondation Niat. Le lycée classique de Bangangté a eu l'insigne honneur d'abriter la première du genre. A qui le tour ? Chaque établissement retiendra son souffle jusqu'à la promulgation de la prochaine hôte.